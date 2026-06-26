ऐपल सीधा A7 प्रो और मैक्स चिप करेगी लॉन्च

ऐपल क्यों A6 प्रो और मैक्स को छोड़ सीधा A7 प्रो और मैक्स चिप करेगी लॉन्च?

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:00 pm Jun 26, 202604:00 pm

क्या है खबर?

ऐपल अपनी आने वाली चिप्स को लेकर बड़ी रणनीति में बदलाव की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस साल बेस M6 चिप लॉन्च करेगी, लेकिन M6 प्रो, M6 मैक्स और M6 अल्ट्रा वेरिएंट नहीं ला सकती। इसके बजाय ऐपल सीधे M7 सीरीज के प्रो और मैक्स चिप्स पेश करने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि यह फैसला AI और मेमोरी बाजार में बढ़ते दबाव को देखते हुए लिया गया है।