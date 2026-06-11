आर्टेमिस-III मिशन में क्यों नहीं चुनी गई कोई महिला? नासा प्रमुख ने दिया जवाब

योग्यता

नासा ने योग्यता को बताया चयन का आधार

विवाद बढ़ने के बाद नासा प्रशासक जेरेड इसाकमैन ने स्पष्ट किया कि अंतरिक्ष यात्रियों का चयन केवल मिशन की जरूरतों और अनुभव के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में लिंग की कोई भूमिका नहीं रही। उनके अनुसार, नासा की हालिया अंतरिक्ष यात्री कक्षा में आधे से अधिक महिलाएं शामिल थीं। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी लगातार प्रतिभाशाली महिला अंतरिक्ष यात्रियों को अवसर देने और नेतृत्व भूमिकाओं में आगे बढ़ाने का काम कर रही है।