ऐपल पे को HDFC, SBI और ICICI जैसे बड़े बैंकों का साथ क्यों नहीं मिला?

बैंकों के लिए एक बड़ी चिंता यह भी है कि भारत में ग्राहक अक्सर अलग-अलग ऑफर और रिवॉर्ड के आधार पर क्रेडिट कार्ड चुनते हैं।

ऐसे में केवल ऐपल वॉलेट में कार्ड सेव होने से किसी एक बैंक के कार्ड का इस्तेमाल जरूरी नहीं बढ़ेगा। अगर ग्राहक पहले से उसी कार्ड से भुगतान कर रहा है, तो ऐपल पे सिर्फ भुगतान का तरीका बदल सकता है।

इसमें बैंक को अतिरिक्त कमाई नहीं दिखती, लेकिन कमीशन देना पड़ सकता है।