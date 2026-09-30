ऐपल पे भारत में हुआ लॉन्च

ऐपल पे भारत में हुआ लॉन्च, कैसे करें इसका सेटअप और उपयोग?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:34 am Sep 30, 202609:34 am

क्या है खबर?

ऐपल ने भारत में अपनी भुगतान सेवा ऐपल पे को आज लॉन्च कर दिया है। शुरुआत में यह सुविधा केवल एक्सिस बैंक के मास्टरकार्ड और वीजा क्रेडिट कार्ड के जरिए उपलब्ध है। इस सुविधा की मदद से यूजर अब आसानी से अपने आईफोन, आईपैड और ऐपल वॉच का इस्तेमाल करके भुगतान कर सकेंगे। ऐपल पे के जरिए भुगतान करने के लिए अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है।