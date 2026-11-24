माइनक्राफ्ट निर्माता मार्कस पर्सन ने एंथ्रोपिक से क्यों मांगा ज्यादा इस्तेमाल का विकल्प?
क्या है खबर?
लोकप्रिय गेम माइनक्राफ्ट बनाने वाले मार्कस पर्सन (नॉच) एंथ्रोपिक के AI टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कंपनी से इस्तेमाल की सीमा बढ़ाने की मांग की है। पर्सन ने कहा कि वह इसके लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। वह एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें ज्यादा टोकन और तेजी से जवाब मिलने की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि प्रोजेक्ट क्या है।
मांग
एक्स पर कंपनी से की मांग
पर्सन ने एक्स पर एंथ्रोपिक के आधिकारिक अकाउंट को टैग करके अपनी बात रखी।
उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें ज्यादा टोकन इस्तेमाल करने और तेज जवाब पाने की सुविधा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि वह बेहतर सेवा के लिए भुगतान करना चाहते हैं।
साथ ही उन्होंने कंपनी के AI मैनिफेस्टो का समर्थन भी किया। उनकी प्रोफाइल के मुताबिक, वह इन दिनों लीवर्स एंड चेस्ट्स नाम के एक गेम पर काम कर रहे हैं।
मदद
पुराने गेम इंजन को दोबारा बनाने में ली AI की मदद
20 नवंबर को पर्सन ने अपने एक पुराने गेम इंजन को फिर से बनाने का प्रयोग साझा किया था।
इसके लिए उन्होंने क्लॉड AI का इस्तेमाल किया। उन्होंने टूल को बताया कि पुराना इंजन कैसे काम करता था और उसमें कौन-कौन सी सुविधाएं थीं। इसके बाद AI ने नया इंजन तैयार किया।
पर्सन ने इससे बनी एक 3D दुनिया का वीडियो भी दिखाया। हालांकि, उन्होंने बताया कि इसमें अभी कुछ कमियां बाकी हैं।
कंपनी
माइक्रोसॉफ्ट को बेच चुके हैं माइनक्राफ्ट की कंपनी
पर्सन ने 2009 में माइनक्राफ्ट बनाया था, जो दुनियाभर में काफी लोकप्रिय हुआ।
साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइनक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी मोजांग को 2.5 अरब डॉलर में खरीदने का ऐलान किया था। इसके बाद पर्सन ने कंपनी छोड़ दी और अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे।
अब वह गेम बनाने के लिए AI की मदद ले रहे हैं। हालांकि, वह नया गेम क्या बना रहे हैं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।