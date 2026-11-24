AI से गेम बनाने में जुटे माइनक्राफ्ट के निर्माता

माइनक्राफ्ट निर्माता मार्कस पर्सन ने एंथ्रोपिक से क्यों मांगा ज्यादा इस्तेमाल का विकल्प?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:00 pm Nov 24, 202605:00 pm

क्या है खबर?

लोकप्रिय गेम माइनक्राफ्ट बनाने वाले मार्कस पर्सन (नॉच) एंथ्रोपिक के AI टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कंपनी से इस्तेमाल की सीमा बढ़ाने की मांग की है। पर्सन ने कहा कि वह इसके लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। वह एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें ज्यादा टोकन और तेजी से जवाब मिलने की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि प्रोजेक्ट क्या है।