मेटा ने ऑस्ट्रेलिया में क्यों बंद किए 5.5 लाख अकाउंट? जानिए इसकी वजह

क्या है खबर?

मेटा ने ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5.5 लाख अकाउंट बंद कर दिए हैं। यह फैसला बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद लिया गया है। कंपनी ने बताया कि बंद किए अकाउंट्स में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लगभग 3.3 लाख इंस्टाग्राम, 1.73 लाख फेसबुक और लगभग 40,000 थ्रेड्स अकाउंट शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर, 2025 से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया है।