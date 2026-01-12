मेटा ने ऑस्ट्रेलिया में क्यों बंद किए 5.5 लाख अकाउंट? जानिए इसकी वजह
क्या है खबर?
मेटा ने ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5.5 लाख अकाउंट बंद कर दिए हैं। यह फैसला बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद लिया गया है। कंपनी ने बताया कि बंद किए अकाउंट्स में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लगभग 3.3 लाख इंस्टाग्राम, 1.73 लाख फेसबुक और लगभग 40,000 थ्रेड्स अकाउंट शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर, 2025 से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया है।
मांग
कार्रवाई के साथ उठाई यह मांग
मेटा ने भले ही अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, लेकिन इस प्रतिबंध का विरोध जारी रखते हुए आयु सत्यापन के मानकीकरण और युवाओं के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों की मांग की। उसने वैकल्पिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डाउनलोड में हो रही वृद्धि को चिंता का विषय बताया। अपने पोस्ट में कहा, "इससे उन नए ऐप्स से निपटने में होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा, जिन पर किशोर सोशल मीडिया प्रतिबंध कानून से बचने के लिए चले जाते हैं।"
जुर्माना
कानून का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
इस कानून के तहत बाइटडांस के टिक-टॉक और इंस्टाग्राम जैसी सर्विसेज को 16 वर्ष से कम आयु के युवाओं को अपने प्लेटफॉर्म से दूर रखना अनिवार्य है। इस कानून का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर 4.95 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 295 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया के बढ़ते हानिकारक प्रभावों के जवाब में इस तरह की कार्रवाई करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश बन गया है।