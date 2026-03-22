रूस अगले साल तक विदेशी AI टूल्स को बंद कर सकता है

रूस में ChatGPT, जेमिनी और क्लाउड पर क्यों लगाया जा सकता है प्रतिबंध?

क्या है खबर?

रूस ChatGPT, जेमिनी और क्लाउड जैसे विदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने हाल ही में ऐसे नियम प्रस्तावित किए हैं, जिनके अनुसार प्रतिदिन 5 लाख से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विदेशी AI मॉडल को रूसी यूजर डाटा को 3 साल तक देश में ही संग्रहित करना अनिवार्य होगा। इन नियमों का पालन न करने पर AI पर प्रतिबंध या पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है।