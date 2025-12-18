कौन हैं जेरेड इसाकमैन, जिन्हें बनाया गया नासा का नया प्रमुख?

अमेरिका के अरबपति उद्यमी और अंतरिक्ष यात्री जेरेड इसाकमैन को अमेरिकी सीनेट ने नासा का अगला प्रमुख नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सीनेट में 67-30 वोटों से उनके नाम पर मुहर लगी, जिसके साथ ही नासा को लगभग 11 महीने बाद स्थायी नेतृत्व मिला है। इसाकमैन ऐसे समय में एजेंसी की कमान संभाल रहे हैं, जब बजट दबाव, कर्मचारियों में कटौती और चीन से बढ़ती स्पेस रेस जैसी चुनौतियां सामने हैं।

परिचय कौन हैं जेरेड इसाकमैन? इसाकमैन का जन्म 11 फरवरी, 1983 को अमेरिका में हुआ था। उन्होंने 16 साल की उम्र में हाई स्कूल छोड़ दिया था और कम उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दिया। पढ़ाई पूरी न करने के बावजूद उन्होंने टेक्नोलॉजी और एविएशन में गहरी समझ विकसित की और आगे गए। कम उम्र में उद्यमिता की राह चुनने वाले इसाकमैन आज अमेरिका के चर्चित स्व-निर्मित अरबपतियों में गिने जाते हैं और अंतरिक्ष क्षेत्र में उनकी पहचान बड़े खिलाड़ी के रूप में है।

करियर बिजनेस और अंतरिक्ष करियर इसाकमैन शिफ्ट 4 पेमेंट्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं, जो हर साल अरबों डॉलर के डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करती है। उन्होंने ड्रेकेन इंटरनेशनल नाम की कंपनी भी बनाई, जो सैन्य पायलट ट्रेनिंग देती है। वह 2 बार अंतरिक्ष यात्रा पर चुके हैं और स्पेस-X के प्राइवेट मिशनों को फंड और लीड कर चुके हैं। इंस्पिरेशन 4 और पोलारिस डॉन मिशन के जरिए उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी को नई पहचान दी।

