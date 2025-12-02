कौन हैं अमर सुब्रमण्य, जिन्हें ऐपल ने अपना नया AI उपाध्यक्ष किया नियुक्त?

ऐपल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रमुख जॉन गियानंद्रिया अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कंपनी ने उनकी जगह भारतीय मूल के जाने-माने AI शोधकर्ता अमर सुब्रमण्य को नया AI उपाध्यक्ष बनाया है। जॉन 2018 में सिरी को बेहतर करने के लिए ऐपल में आए थे, लेकिन सिरी अपग्रेड में देरी के कारण कंपनी ने नेतृत्व बदलने का फैसला लिया। गियानंद्रिया अगले साल तक सलाहकार की भूमिका में रहेंगे और फिर रिटायर होंगे।

परिचय कौन हैं अमर सुब्रमण्य? अमर सुब्रमण्य टेक दुनिया के अनुभवी AI शोधकर्ता हैं। उन्होंने करीब 16 साल तक गूगल में काम किया और जेमिनी प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग हेड भी रहे। इसके बाद वह माइक्रोसॉफ्ट में AI के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट बने। अब ऐपल ने उन्हें AI का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, जहां वह ऐपल फाउंडेशन मॉडल, मशीन लर्निंग रिसर्च और AI सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेतृत्व करेंगे और सॉफ्टवेयर प्रमुख क्रेग फेडेरिघी को रिपोर्ट करेंगे।

वजह जॉन गियानंद्रिया क्यों हटाए गए? रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिरी से जुड़े नए फीचर्स समय पर तैयार नहीं होने के कारण CEO टिम कुक का जॉन गियानंद्रिया पर भरोसा कम होता गया। कंपनी के कई सीनियर नेता भी देरी से नाराज थे और AI प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐपल ने सिरी की जिम्मेदारी विजन प्रो आर्किटेक्ट माइक रॉकवेल को दे दी। इसके बाद जॉन केवल कोर AI मॉडल की निगरानी कर रहे थे, जब तक कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया।

