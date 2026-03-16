कौन हैं अमन गोट्टुमुक्कला, जो मस्क की xAI के लिए बनाएंगे एडवांस्ड AI सिस्टम?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में तेज प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय मूल के डेवलपर अमन गोट्टुमुक्कला अब एलन मस्क की AI कंपनी xAI से जुड़ने जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। टेक कंपनियां इन दिनों तेजी से ऐसे AI टूल बनाने में लगी हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान बना सकें और प्रोग्रामर को कोडिंग के मुश्किल काम जल्दी पूरा करने में मदद दे सकें।

परिचय कौन हैं अमन गोट्टुमुक्कला? अमन भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जिन्होंने फायरबेंडर नाम का AI आधारित कोडिंग टूल बनाया था। यह टूल खास तौर पर एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए तैयार किया गया है। फायरबेंडर एंड्रॉयड स्टूडियो और जेटब्रेन्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करता है और डेवलपर्स को कोड लिखने और प्रोजेक्ट संभालने में मदद करता है। इस टूल को सिर्फ तीन लोगों की छोटी टीम ने बनाया था, फिर भी इसने लाखों डॉलर का राजस्व हासिल किया।

शिक्षा शिक्षा और अन्य जानकारी अमन ने टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की है और वहीं से तकनीकी क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की। इससे पहले वह पैराडाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और कई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में योगदान दे चुके हैं। वह KP फेलो कार्यक्रम का भी हिस्सा रहे हैं, जो इंजीनियरों और स्टार्टअप फाउंडर्स को सिलिकॉन वैली के निवेशकों और मेंटर्स से जोड़ने में मदद करता है।

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