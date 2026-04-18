मिथोस मॉडल को लेकर व्हाइट हाउस और एंथ्रोपिक के बीच हुई चर्चा

व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स ने एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मिथोस के बारे में बात की। पिछले दिनों पेश किए गए इस मॉडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता के कारण संघीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कंपनी का दावा है कि यह कुछ हैकिंग और साइबर सुरक्षा कार्यों में मनुष्यों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

मांग उपयोग से पहले करेगी तकनीक की जांच व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि प्रशासन एडवांस AI प्रयोगशालाओं के साथ एंथ्रोपिक के मॉडल और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के बारे में बातचीत कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संघीय सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी नई तकनीक के मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी अवधि की आवश्यकता होगी। ट्रंप प्रशासन ने AI के विकास पर सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की है, ताकि किसी भी संभावित जोखिम को कम किया जा सके।

चर्चा इस बात को लेकर हुई चर्चा व्हाइट हाउस ने कहा, "हमने सहयोग के अवसरों के साथ-साथ इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए साझा दृष्टिकोण और प्रोटोकॉल पर चर्चा की।" बैठक इस बात का संकेत है कि एंथ्रोपिक की तकनीक अमेरिकी सरकार के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि इसके बिना काम चलाना संभव नहीं है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कंपनी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हो।

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