अंतरिक्ष में नासा के कई टेलिस्कोप अभी काम कर रहे हैं

स्विफ्ट के अलावा नासा के कौन-कौन से टेलिस्कोप अभी अंतरिक्ष में कर रहे हैं काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:23 pm Jul 01, 202609:23 pm

क्या है खबर?

नासा ने अपने नील गेहरल्स स्विफ्ट वेधशाला को पृथ्वी पर गिरने से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च करने वाली है। इस मिशन का उद्देश्य स्विफ्ट की कक्षा को ऊंचा उठाकर उसकी उम्र कई साल बढ़ाना है। स्विफ्ट पिछले 20 साल से अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां जुटा रहा है। हालांकि, स्विफ्ट अकेला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप नहीं है। आइए जानते हैं इस समय नासा के कौन-कौन से स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।