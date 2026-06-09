गर्मी बढ़ने के साथ पोर्टेबल AC की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है

विंडो AC और पोर्टेबल AC में कौन है बेहतर? पहले जानिए जरूरी अंतर

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:59 pm Jun 09, 202605:59 pm

क्या है खबर?

गर्मी बढ़ने के साथ पोर्टेबल AC की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने की सुविधा है। जहां विंडो या स्प्लिट AC एक जगह स्थायी रूप से लगे रहते हैं, वहीं पोर्टेबल AC जरूरत के अनुसार अलग-अलग कमरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि किराए के मकानों और अस्थायी रहने की जगहों पर इसे पसंद किया जा रहा है।