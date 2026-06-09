विंडो AC और पोर्टेबल AC में कौन है बेहतर? पहले जानिए जरूरी अंतर
क्या है खबर?
गर्मी बढ़ने के साथ पोर्टेबल AC की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने की सुविधा है। जहां विंडो या स्प्लिट AC एक जगह स्थायी रूप से लगे रहते हैं, वहीं पोर्टेबल AC जरूरत के अनुसार अलग-अलग कमरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि किराए के मकानों और अस्थायी रहने की जगहों पर इसे पसंद किया जा रहा है।
अंतर
विंडो AC और पोर्टेबल AC में क्या अंतर है?
विंडो AC एक फिक्स यूनिट होती है, जिसे खिड़की या दीवार में लगाया जाता है। इसके विपरीत, पोर्टेबल AC पहियों पर चलता है और कमरे के अंदर रखा जाता है। यह एक पाइप के जरिए गर्म हवा को बाहर निकालता है। दोनों का काम कमरे को ठंडा करना है, लेकिन उनका डिजाइन और इस्तेमाल अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसलिए दोनों को सीधे एक जैसा विकल्प नहीं माना जाता है।
विंडो AC
कब बेहतर साबित होता है विंडो AC?
अगर घर में खिड़की या दीवार पर AC लगाने की सुविधा है और लंबे समय तक एक ही कमरे में इस्तेमाल करना है, तो विंडो AC बेहतर विकल्प माना जाता है। यह कमरे को तेजी से ठंडा करता है और बिजली की खपत भी अपेक्षाकृत कम होती है। 100 से 180 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए यह अच्छा विकल्प माना जाता है। लंबे समय में इसकी लागत भी कम पड़ सकती है।
पोर्टेबल AC
किन लोगों के लिए सही है पोर्टेबल AC?
पोर्टेबल AC उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो किराए के घर में रहते हैं या जहां स्थायी इंस्टॉलेशन की अनुमति नहीं होती। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। होम ऑफिस, पीजी और छोटे कमरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इसकी कूलिंग क्षमता विंडो AC की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है और बिजली की खपत भी अधिक हो सकती है।
जरुरी बात
खरीदने से पहले इन बातों पर करें विचार
विशेषज्ञों का कहना है कि AC चुनने से पहले अपनी जरूरत को समझना सबसे जरूरी है। अगर लंबे समय तक एक ही कमरे में उपयोग करना है तो विंडो AC अधिक फायदेमंद रहेगा। वहीं, अगर बार-बार जगह बदलनी पड़ती है तो पोर्टेबल AC बेहतर साबित हो सकता है। केवल कीमत देखकर फैसला करने के बजाय कूलिंग क्षमता, बिजली खर्च और उपयोग के तरीके को ध्यान में रखकर सही विकल्प चुनना चाहिए।