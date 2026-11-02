इसके गिरने से जमीन पर किसी बड़े नुकसान की आशंका कम बताई जा रही है

पृथ्वी पर कहां गिर सकता है नासा का स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप? जानिए इसकी बड़ी उपलब्धियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:30 pm Nov 02, 202605:30 pm

क्या है खबर?

नासा का स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप जल्द ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। करीब 2 दशक तक ब्रह्मांड की रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन करने वाला यह टेलीस्कोप अब अपनी कक्षा में ऊंचाई बनाए रखने में सक्षम नहीं है। इसे बचाने के लिए भेजा गया निजी रोबोटिक मिशन भी सफल नहीं हो सका। ऐसे में यह बिना नियंत्रण के धरती की ओर लौटेगा। हालांकि, इसके गिरने से जमीन पर किसी बड़े नुकसान की आशंका कम बताई जा रही है।