गलत UPI ID पर चला गया पैसा, कब मिल सकता है वापस और कब नहीं?

UPI से पैसे भेजते समय होने वाली सबसे आम गलती गलत UPI ID पर पेमेंट हो जाना है। अक्सर लोग जल्दी में पेमेंट करते हैं, सक्सेस मैसेज देख लेते हैं और बाद में पता चलता है कि पैसा गलत अकाउंट में चला गया। रकम छोटी हो या बड़ी, टेंशन तुरंत हो जाती है। वजह यह है कि UPI बहुत तेज सिस्टम है और इसमें पैसे भेजने के बाद तुरंत रुकने या आसानी से वापस लेने का ऑप्शन नहीं मिलता है।

#1 क्यों सफल UPI पेमेंट वापस करना मुश्किल है? UPI ट्रांजैक्शन इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि पैसा तुरंत और फाइनल तरीके से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। एक बार पेमेंट सक्सेस हो गया, तो पैसा आपके अकाउंट से निकलकर दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी वेटिंग टाइम होता है। बैंक बिना रिसीवर की अनुमति पैसे नहीं निकाल सकते, भले ही ट्रांसफर गलती से हुआ हो।

#2 बैंक और ऐप क्या मदद कर सकते हैं? अगर पैसा गलत UPI ID पर चला जाए, तो सबसे पहले उसी UPI ऐप में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इससे तुरंत पैसा वापस नहीं आता, लेकिन बैंक के बीच बातचीत शुरू होती है। आपका बैंक रिसीवर के बैंक से संपर्क करता है और उससे पैसा लौटाने की रिक्वेस्ट करता है। अगर सामने वाला व्यक्ति सहमत हो जाता है, तो कुछ दिनों में रकम वापस आ सकती है। सहमति न होने पर बैंक की भूमिका सीमित रहती है।

