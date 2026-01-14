नासा का आर्टेमिस-II मिशन कब होगा लॉन्च? जानिए यहां

अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस साल अपने आर्टेमिस-II मिशन को लॉन्च करने वाली है, जिसके जरिए इंसान 50 साल से ज्यादा समय बाद चांद की ओर फिर रवाना होगा। यह मिशन 1972 में अपोलो कार्यक्रम के खत्म होने के बाद पहला मानव मिशन होगा। नासा का कहना है कि यह मिशन भविष्य में चांद पर इंसानों की वापसी की दिशा में एक अहम कदम है और इससे कई जरूरी तकनीकों की जांच की जाएगी।

तारीख 6 फरवरी को होगा लॉन्च नासा के अनुसार, आर्टेमिस-II मिशन को 6 फरवरी को लॉन्च करने की योजना है। लॉन्च विंडो 31 जनवरी से 14 फरवरी तक खुली रहेगी। अगर मौसम या तकनीकी कारणों से 6 फरवरी को लॉन्च नहीं हो पाया, तो 7, 8, 10 और 11 फरवरी को भी कोशिश की जाएगी। नासा ने यह भी साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर कुछ और बैकअप तारीखों पर भी काम किया जा रहा है।

अंतरिक्ष यात्री चार अंतरिक्ष यात्री चांद के पास से भरेंगे उड़ान इस मिशन में नासा के एस्ट्रोनॉट रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच शामिल होंगे। इनके साथ कनाडा की स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैनसेन भी उड़ान भरेंगे। यह मिशन करीब 10 दिन का होगा। इसमें चांद पर लैंडिंग नहीं होगी और न ही उसकी परिक्रमा की जाएगी, बल्कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के पास से फ्लाईबाई कर पृथ्वी पर वापस लौट आएगा। इस दौरान वैज्ञानिक अहम सिस्टम और सुरक्षा तकनीकों की जांच करेंगे।

