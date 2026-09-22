वाई-फाई में 2.4GHz और 5GHz में से किसका इस्तेमाल कब करें?
क्या है खबर?
वाई-फाई राउटर में अक्सर 2.4GHz और 5GHz जैसे दो विकल्प मिलते हैं। दोनों का काम फोन, लैपटॉप, टीवी और दूसरे उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना है, लेकिन दोनों की पहुंच और गति अलग होती है। इसलिए हर स्थिति में एक ही बैंड का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। अगर राउटर से दूरी ज्यादा है तो 2.4GHz उपयोगी हो सकता है, जबकि राउटर के पास रहने पर 5GHz तेज इंटरनेट के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है।
#1
दूर होने पर 2.4GHz चुनें
अगर आपका कमरा राउटर से काफी दूर है या बीच में कई दीवारें हैं, तो 2.4GHz का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है।
इसकी सिग्नल पहुंच 5GHz के मुकाबले ज्यादा होती है और दीवारों के पार भी यह अपेक्षाकृत बेहतर काम करता है। इसलिए घर के दूसरे कमरे में फोन चलाने, स्मार्ट टीवी या स्मार्ट उपकरण जोड़ने जैसी जरूरत में 2.4GHz मदद कर सकता है।
हालांकि, इसकी गति आमतौर पर 5GHz से कम होती है।
#2
तेज इंटरनेट के लिए 5GHz
अगर आपका फोन या लैपटॉप राउटर के पास है तो 5GHz बैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह 2.4GHz के मुकाबले ज्यादा गति देता है और आसपास मौजूद कई दूसरे उपकरणों से होने वाली रुकावट भी कम हो सकती है। इसलिए बड़ी फाइल डाउनलोड करने, ऑनलाइन गेम खेलने, वीडियो कॉल करने या उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो देखने के दौरान 5GHz उपयोगी रहता है।
हालांकि, इसकी सिग्नल पहुंच कम होने के कारण दूर जाने पर कनेक्शन कमजोर हो सकता है।
#3
जरूरत के हिसाब से करें चुनाव
2.4GHz और 5GHz में से कौन सा इस्तेमाल करना है, यह मुख्य रूप से राउटर से दूरी और आपके काम पर निर्भर करता है।
दूर के कमरे में स्थिर कनेक्शन चाहिए तो 2.4GHz चुनना ठीक रहता है, जबकि पास बैठकर ज्यादा गति चाहिए तो 5GHz बेहतर विकल्प हो सकता है।
कुछ नए राउटर दोनों बैंड को अपने आप बदलते हैं और उपकरण की स्थिति के अनुसार सही नेटवर्क से जोड़ देते हैं।