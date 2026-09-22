वाई-फाई में दोनों बैंड का अलग काम

वाई-फाई में 2.4GHz और 5GHz में से किसका इस्तेमाल कब करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:52 am Sep 22, 202608:52 am

क्या है खबर?

वाई-फाई राउटर में अक्सर 2.4GHz और 5GHz जैसे दो विकल्प मिलते हैं। दोनों का काम फोन, लैपटॉप, टीवी और दूसरे उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना है, लेकिन दोनों की पहुंच और गति अलग होती है। इसलिए हर स्थिति में एक ही बैंड का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। अगर राउटर से दूरी ज्यादा है तो 2.4GHz उपयोगी हो सकता है, जबकि राउटर के पास रहने पर 5GHz तेज इंटरनेट के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है।