इस सुविधा में यूजर को सबसे पहले उस देश का नाम चुनना होगा, जहां वह यात्रा कर रहा है। इसके बाद व्हाट्सऐप वहां उपलब्ध ई-सिम प्लान दिखा सकता है।

यूजर जरूरत के हिसाब से डाटा प्लान खरीद सकेंगे। कंपनी का कहना है कि पूरी प्रक्रिया ऐप के अंदर ही होगी और इसके लिए किसी दूसरी सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी।

शुरुआत में यह सुविधा कुछ चुनिंदा देशों में शुरू की जाएगी। इसके इस्तेमाल के लिए ई-सिम वाला फोन जरूरी होगा।