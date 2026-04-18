व्हाट्सऐप स्टेटस लिस्ट फीचर पर कर रहा काम, जानिए क्या होगा फायदा

फायदा

यूजर चयन कर सकेंगे कौन देखगा उनके स्टेटस अपडेट

आगामी स्टेटस लिस्ट फीचर से यूजर आसानी से स्टेटस शेयर करने के लिए कई लिस्ट बना सकेंगे। इनमें से एक लिस्ट करीबी दोस्तों के लिए हो सकती है। यह इंस्टाग्राम की उस सुविधा के समान है, जिससे आप चुनिंदा फॉलोअर्स के साथ ही कंटेंट शेयर कर सकते हैं। नई सुविधा के साथ यूजर आसानी से चुन सकेंगे कि उनके स्टेटस अपडेट कौन देख सकता है। इसको ऐप के एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन के लिए विकसित किया जा रहा है।