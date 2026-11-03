अब व्हाट्सऐप बताएगा अनजान नंबर से आने वाले कॉल की पहचान

अब आप उन सभी कॉल्स को म्यूट कर सकेंगे, जो अनजान नंबरों से आती हैं। इसके लिए बस आपको प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर 'साइलेंस अननोन कॉलर्स' विकल्प को चालू करना होगा।

ये कॉल्स आपके फोन पर नहीं बजेंगी, लेकिन कॉल टैब में दिखती रहेंगी, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इन्हें बाद में देख सकें। हालांकि, आप इनमें से किसी नंबर पर कॉल बैक करते हैं तो अगली बार से उस नंबर से आने वाली कॉल्स पहले की तरह ही बजेंगी।