व्हाट्सऐप वेब से यूजर्स कर सकेंगे अब कॉल

व्हाट्सऐप वेब से यूजर्स कर सकेंगे अब कॉल, आया नया फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:25 pm Feb 09, 202612:25 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने अपने वेब प्लेटफॉर्म पर वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर शुरू कर दिया है। अब यूजर बिना डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड किए सीधे ब्राउजर से कॉल कर सकेंगे। इस अपडेट से लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते समय बातचीत करना आसान हो जाएगा। यह सुविधा अभी वन-ऑन-वन चैट के लिए उपलब्ध है। आने वाले समय में इसमें और सुधार किए जाएंगे, ताकि यूजर को मोबाइल जैसी सुविधा वेब पर भी मिल सके।