व्हाट्सऐप वेब हुआ डाउन, यूजर्स को अकाउंट लॉगिन में आ रही समस्या

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:24 pm Feb 27, 202601:24 pm

क्या है खबर?

इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप के यूजर्स को आज आउटेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार, इस रुकावट से व्हाट्सऐप के वेब यूजर्स प्रभावित हुए हैं। 26 फरवरी को शिकायतों में अचानक तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्लेटफॉर्म एक्सेस करने और मैसेज भेजने में दिक्कत की जानकारी दी, जिससे संभावित सर्वर समस्या का संकेत मिला है।