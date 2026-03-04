व्हाट्सऐप पर जल्द यूजर्स 20 चैट्स को कर सकेंगे पिन

व्हाट्सऐप पर जल्द यूजर्स 20 चैट्स को कर सकेंगे पिन, आएगा नया फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:07 pm Mar 04, 202607:07 pm

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स को पेश करती रहती है। अब कंपनी एक नया प्रीमियम फीचर तैयार कर रही है, जिससे यूजर्स अपनी चैट लिस्ट में 20 से ज्यादा चैट्स को ऊपर पिन कर सकेंगे। अभी इस फीचर की टेस्टिंग एंड्रॉयड बीटा वर्जन में की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह फीचर एक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जारी किया जा सकता है।