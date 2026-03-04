व्हाट्सऐप पर जल्द यूजर्स 20 चैट्स को कर सकेंगे पिन, आएगा नया फीचर
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स को पेश करती रहती है। अब कंपनी एक नया प्रीमियम फीचर तैयार कर रही है, जिससे यूजर्स अपनी चैट लिस्ट में 20 से ज्यादा चैट्स को ऊपर पिन कर सकेंगे। अभी इस फीचर की टेस्टिंग एंड्रॉयड बीटा वर्जन में की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह फीचर एक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जारी किया जा सकता है।
सीमा
अभी तीन चैट पिन करने की सीमा
इस समय व्हाट्सऐप यूजर्स को चैट लिस्ट में अधिकतम तीन चैट पिन करने की सुविधा देता है। इससे जरूरी बातचीत स्क्रीन के सबसे ऊपर दिखाई देती है और उन्हें जल्दी खोलना आसान हो जाता है। अगर कोई यूजर तीन से ज्यादा चैट पिन करने की कोशिश करता है तो ऐप उसे सीमा पूरी होने का मैसेज दिखाता है। यह व्यवस्था इंटरफेस को सरल रखने और चैट लिस्ट को ज्यादा भरी हुई होने से बचाने के लिए बनाई गई है।
सुविधा
प्रीमियम यूजर्स को मिल सकती है बड़ी सुविधा
रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी प्रीमियम यूजर्स के लिए पिन चैट की सीमा काफी बढ़ाने की योजना बना रही है। नए प्लान के तहत यूजर्स 20 चैट तक पिन कर सकेंगे, जिससे वे अपने काम, परिवार, दोस्तों या स्टडी ग्रुप जैसी जरूरी बातचीत को आसानी से ऊपर रख पाएंगे। माना जा रहा है कि यह फीचर उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा जो रोजाना काम या पढ़ाई के लिए व्हाट्सऐप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।