व्हाट्सऐप के मैसेज गोपनीय नहीं होने का आरोप, मेटा के खिलाफ मुकदमा दायर

क्या है खबर?

यूजर्स के एक अंतरराष्ट्रीय समूह ने मेटा पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें कंपनी पर व्हाट्सऐप मैसेज की गोपनीयता के बारे में गुमराह करने और चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होने का झूठा दावा करने का आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के इस समूह का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी इन मैसेज को पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ इंस्टग्राम, फेसबुक की मूल कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मुकदमे को निराधार बताया है।