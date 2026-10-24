व्हाट्सऐप एंड्रॉयड वर्जन के लिए नए फीचर पर काम कर रहा है

चुनिंदा बीटा यूजर्स को मिला व्हाट्सऐप का मैसेज शेड्यूलिंग फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप एंड्रॉयड के लिए एक मैसेज शेड्यूलिंग फीचर का परीक्षण कर रहा है। इसकी मदद से यूजर्स मैसेज तैयार करके उन्हें एक तय तारीख और समय पर अपने आप भेजने के लिए शेड्यूल कर सकेंगे। यह फीचर ऐप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.42.9 में देखा गया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी ऐप में इस सुविधा को लाने पर काम कर रही है। टेस्टिंग चलने के कारण अभी चुनिंदा बीटा यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है।