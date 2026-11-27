इस सुविधा के आने के बाद विदेश जाने वाले यूजर्स को इंटरनेट चलाने के लिए स्थानीय सिम कार्ड खरीदने या अलग से डाटा प्लान तलाशने की जरूरत कम हो सकती है।

वे व्हाट्सऐप के जरिए ही अपनी यात्रा की जगह के लिए उपलब्ध ई-सिम विकल्प देख सकेंगे और डेटा प्लान खरीद पाएंगे। कंपनी का कहना है कि पूरी प्रक्रिया ऐप के अंदर ही होगी।

हालांकि, भारत में इसकी शुरुआत की तारीख और प्लान की जानकारी अभी नहीं दी गई है।