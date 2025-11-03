व्हाट्सऐप ने अब इन यूजर्स के लिए पेश किया नया चैट थीम फीचर
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में नए-नए फीचर्स जोड़ती रहती है। कंपनी अब एक नया थीम फीचर जोड़ रही है, जिसकी मदद से यूजर्स व्हाट्सऐप पर किसी चैट का थीम बदल सकेंगे। इस फीचर में यूजर्स 22 डिफॉल्ट थीम में से चुन सकते हैं या 38 रंगों में से अपना मनपसंद कलर सेट कर सकते हैं। इससे हर चैट को नया लुक और पर्सनल टच देने की सुविधा मिलती है।
खासियत
कस्टमाइजेशन से चैट अनुभव होगा खास
व्हाट्सऐप का यह फीचर यूजर्स को अपनी चैट का लुक मन मुताबिक बदलने की पूरी आजादी देता है। यूजर्स चाहे तो अपने पसंदीदा रंग, बैकग्राउंड और बबल कलर सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही, वे अपनी तस्वीरों को वॉलपेपर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फीचर यूजर्स को चैट का माहौल अधिक आकर्षक और आरामदायक बनाने में मदद करता है, जिससे बातचीत का अनुभव और बेहतर होता है।
उपलब्धता
फिलहाल फीचर सिर्फ मैक यूजर्स के लिए उपलब्ध
व्हाट्सऐप का यह नया चैट थीम फीचर फिलहाल सिर्फ मैक यूजर्स के लिए जारी किया गया है। अब वे चाहें तो हर चैट के लिए अलग-अलग थीम सेट कर सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो काम और व्यक्तिगत बातचीत को अलग रखना चाहते हैं। अलग-अलग चैट के लिए अलग रंग और थीम चुनकर यूजर्स आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन-सी बातचीत किससे संबंधित है।