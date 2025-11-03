व्हाट्सऐप ने अब इन यूजर्स के लिए पेश किया नया चैट थीम फीचर 

व्हाट्सऐप ने पेश किया नया चैट थीम फीचर

व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में नए-नए फीचर्स जोड़ती रहती है। कंपनी अब एक नया थीम फीचर जोड़ रही है, जिसकी मदद से यूजर्स व्हाट्सऐप पर किसी चैट का थीम बदल सकेंगे। इस फीचर में यूजर्स 22 डिफॉल्ट थीम में से चुन सकते हैं या 38 रंगों में से अपना मनपसंद कलर सेट कर सकते हैं। इससे हर चैट को नया लुक और पर्सनल टच देने की सुविधा मिलती है।