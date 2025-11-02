9 में से एक भारतीय संक्रामक रोगों से ग्रस्त, ICMR के अध्ययन में खुलासा 

वायरस

इन वायरसों की गई पहचान

ICMR अध्ययन में 5 प्रमुख रोगजनकों की पहचान की गई। इनमें तीव्र श्वसन संक्रमण/गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों में इन्फ्लूएंजा A, तीव्र ज्वर और रक्तस्रावी ज्वर के मामलों में डेंगू वायरस और पीलिया के मामलों में हेपेटाइटिस A शामिल है। तीव्र दस्त रोग के प्रकोप में नोरोवायरस और तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) के मामलों में हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस (HSV) की भी पहचान की गई। निष्कर्ष परीक्षण किए गए नमूनों में इन संक्रामक रोगों की व्यापकता को उजागर करते हैं।