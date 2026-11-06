व्हाट्सऐप का नया फीचर

व्हाट्सऐप का नया फीचर, बिना अकाउंट वाले लोग भी इवेंट निमंत्रण कर सकेंगे स्वीकार

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:31 am Nov 06, 202609:31 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने अपने इवेंट फीचर में नए बदलाव किए हैं। अब यूजर्स ऐसे लोगों को भी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेज सकेंगे, जिनका इस ऐप पर अकाउंट नहीं है। कंपनी ने इसके लिए एक अलग इवेंट्स होम सेक्शन भी तैयार किया है। यहां से कार्यक्रम बनाने, मेहमानों के जवाब देखने और आने वाले आयोजनों की जानकारी संभालने जैसे काम किए जा सकेंगे। नए बदलावों का उद्देश्य लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना आसान बनाना है।