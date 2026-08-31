व्हाट्सऐप बीटा यूजर्स के लिए स्कैम अलर्ट फीचर जारी, जानिए क्या करेगा काम

मेटा ने बताया है कि स्कैम अलर्ट सीधे आपके फोन पर ही मैसेज की जांच करता है, जिससे आपका डाटा निजी और सुरक्षित रहता है। इस फीचर को आप 'सेटिंग्स' में दिए विकल्प 'अकाउंट' में जाकर 'ऑन' कर सकते हैं।

अगर, सिस्टम गलती से किसी सही चैट को भी संदिग्ध बताता है तो आप भरोसेमंद चैट को मार्क कर सकते हैं, ताकि बार-बार अलर्ट न आएं।

इसके अलावा, आप स्कैम अलर्ट को बेहतर बनाने में मदद करना चाहते हैं तो अपनी पिछली 5 चैट शेयर कर सकते हैं। इससे फीचर की सटीकता और बढ़ेगी।