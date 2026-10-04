व्हाट्सऐप पर इनविटेशन कार्ड स्कैम से गुजरात के व्यापारी के साथ 6.18 लाख रुपये की ठगी

ऐसे स्कैम में ठग नकली इनविटेशन कार्ड के नाम पर खतरनाक APK फाइलें छिपाकर भेजते हैं। जैसे ही कोई इन फाइल्स को खोलता है तो यह मैलवेयर आपके OTP मैसेज पढ़ सकता है, फोन पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बैंक खाते से पैसे भी निकाल सकता है।

इससे बचने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी बेहद जरूरी हैं। हमेशा ऐप केवल प्ले स्टोर जैसे भरोसेमंद जगहों से ही डाउनलोड करें। किसी भी अनजान या अजीब फाइल को खोलने से पहले कई बार सोचें, फिर चाहे वो दोस्त के नंबर से ही क्यों न आई हो। असली इनविटेशन कार्ड आमतौर पर फोटो या PDF फॉर्मेट में ही आते हैं, APK फाइल में नहीं।

अगर, गलती से किसी संदिग्ध फाइल पर क्लिक हो जाए तो तुरंत अपने फोन का इंटरनेट बंद कर दें, बैंक से संपर्क करें और साइबर अपराध हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं।