व्हाट्सऐप ने चैट बबल के लिए दिया आकर्षक डिजाइन, जानिए क्या किया बदलाव

व्हाट्सएप का लेटेस्ट बीटा वर्जन एंड्रॉयड 2.26.10.2 अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। कुछ बीटा परीक्षकों ने इस वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद अपनी चैट में मैसेज बबल का नया लेआउट देखा है। यह बदलाव व्हाट्सऐप द्वारा अपने इंटरफेस को आधुनिक बनाने और गोल कोनों और मैसेज के लिए पिल-शेप बबल जैसे अधिक आकर्षक एलिमेंट्स के साथ यूजर अनुभव को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

डिजाइन

चैट बबल कैसा है नया डिजाइन?

चैट बबल्स के पिछले डिजाइन में नुकीले कोने थे, जिससे इंटरफेस ब्लॉकनुमा दिखता था। मैसेज छोटे और आयताकार थे, जिससे चैट कॉम्पैक्ट लगती थी। नए डिजाइन में इनका आकार मैसेज, टेक्स्ट, इमेज, पोल या इवेंट्स पर समान रूप से लागू होता है, जिससे इंटरफेस अधिक सहज दिखता है। इसमें सबसे उल्लेखनीय बदलाव मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए आया है। इमेज और वीडियो अब पारंपरिक बबल फ्रेम के अंदर नहीं, बल्कि गोल आकार के बबल के रूप में दिखाई देंगे।