व्हाट्सऐप ने वेब यूजर्स के लिए लॉन्च किए नए ऑडियो और वीडियो कॉलिंग फीचर

व्हाट्सऐप ने कॉल ट्रांसफर फीचर भी पेश किया है।

इसकी मदद से यूजर्स चल रही ग्रुप कॉल को बिना काटे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर आसानी से ले जा सकेंगे। इसके साथ ग्रुप कॉल के लिए वेटिंग रूम फीचर भी जोड़ा गया है।

अब कॉल लिंक से जुड़ने वाले लोगों को पहले होस्ट की मंजूरी का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वे कॉल में शामिल हो सकेंगे और अनचाहे लोगों की एंट्री पर भी आसानी से रोक लगेगी।