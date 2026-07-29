व्हाट्सऐप ने वेब यूजर्स के लिए लॉन्च किए नए ऑडियो और वीडियो कॉलिंग फीचर
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में लगातार नए फीचर जोड़ रही है। इसी कड़ी में कंपनी ने अब अपने वेब यूजर्स के लिए ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का फीचर जोड़ा है। व्हाट्सऐप वेब से यूजर्स अब बिना कोई अलग ऐप डाउनलोड किए सीधे ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि सभी कॉल पहले की तरह सुरक्षित रहेंगी और इन पर कोई समय सीमा भी नहीं होगी।
ट्रांसफर और वेटिंग
कॉल ट्रांसफर और वेटिंग रूम की सुविधा
व्हाट्सऐप ने कॉल ट्रांसफर फीचर भी पेश किया है।
इसकी मदद से यूजर्स चल रही ग्रुप कॉल को बिना काटे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर आसानी से ले जा सकेंगे। इसके साथ ग्रुप कॉल के लिए वेटिंग रूम फीचर भी जोड़ा गया है।
अब कॉल लिंक से जुड़ने वाले लोगों को पहले होस्ट की मंजूरी का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वे कॉल में शामिल हो सकेंगे और अनचाहे लोगों की एंट्री पर भी आसानी से रोक लगेगी।
क्वालिटी
वीडियो और आवाज की क्वालिटी होगी बेहतर
कंपनी ने क्विक HD फीचर भी जोड़ा है, जिससे कॉल शुरू होते ही शुरुआती कुछ सेकंड में बेहतर गुणवत्ता वाला वीडियो देखने को मिलेगा।
इसके अलावा, नया नॉइज सप्रेशन फीचर आसपास के शोर को कम करेगा, जिससे आवाज पहले की तुलना में ज्यादा साफ सुनाई देगी।
यूजर्स जरूरत के अनुसार इस फीचर को कॉल के दौरान सेटिंग्स में जाकर कभी भी चालू या बंद भी कर सकेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे।
अपडेट
धीरे-धीरे सभी यूजर्स को मिलेगा अपडेट
व्हाट्सऐप ने बताया कि नए कॉलिंग फीचर चरणबद्ध तरीके से सभी यूजर्स के लिए जारी किए जा रहे हैं।
आने वाले समय में ये सुविधाएं सभी समर्थित डिवाइस और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।
कंपनी का कहना है कि इन नए फीचर का उद्देश्य कॉलिंग को पहले से अधिक आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है, ताकि हर यूजर को बेहतर अनुभव मिल सके और रोजमर्रा की बातचीत पहले से ज्यादा आसान और बेहतर बन सके।