व्हाट्सऐप ग्रुप में अब जुड़ सकेंगे 1,500 लोग

व्हाट्सऐप ग्रुप में अब जुड़ सकेंगे 1,500 लोग, पहले थी 1,024 सदस्यों की सीमा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:44 am Nov 21, 202610:44 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने ग्रुप चैट में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 1,500 करने की सुविधा शुरू कर दी है। WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, अब एक ग्रुप में पहले के मुकाबले 476 अधिक लोगों को जोड़ा जा सकेगा। इससे बड़े स्कूलों, संस्थानों और स्थानीय समुदायों को एक ही ग्रुप के जरिए सभी सदस्यों से जुड़ने में मदद मिलेगी। हालांकि, यह सुविधा फिलहाल धीरे-धीरे जारी की जा रही है और सभी यूजर्स तक पहुंचने में समय लग सकता है।