व्हाट्सऐप ग्रुप चैट में आए 4 नए फीचर, अब हमेशा के लिए पिन कर सकेंगे मैसेज

व्हाट्सऐप एक नया फिल्टर भी जोड़ रहा है, जिससे यूजर्स उन मैसेजेस को अलग से देख सकेंगे जिन्हें उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है।

इसमें खास तौर पर वे मैसेज दिखेंगे जिनमें किसी यूजर का नाम लिया गया है या उसे सीधे जवाब दिया गया है। ग्रुप में सभी सदस्यों को एक साथ टैग करने वाले मैसेज भी इसमें शामिल होंगे।

कंपनी के मुताबिक, ये चारों बदलाव ग्रुप चैट को संभालना और जरूरी बातचीत पर ध्यान देना आसान बनाएंगे।