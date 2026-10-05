पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन में बंद हो जाएगा व्हाट्सऐप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना है कि यह बदलाव चैट्स को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सुरक्षा कमियां हो सकती हैं।

हैकर्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन होने पर भी इन कमियों का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में अगर, आपके फोन को अब सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में आप व्हाट्सऐप इस्तेमाल न कर पाएं।