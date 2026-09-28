व्हाट्सऐप की एंड्रॉयड ऐप को iOS जैसा डिजाइन देने की तैयारी
व्हाट्सऐप अपने एंड्रॉयड ऐप में बदलाव कर रहा है, जिसमें iOS के डिजाइन की प्रेरणा ली गई है। आने वाले अपडेट में नीचे की तरफ एक फ्लोटिंग नेविगेशन बार मिलेगा, जिसके कोने गोल होंगे।
इससे ऐप और भी साफ-सुथरा और आधुनिक दिखेगा। यह नया बदलाव व्हाट्सऐप बीटा के 2.26.38.10 अपडेट में देखा गया है, लेकिन अभी यह सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है।
नहीं मिलेगा iOS जैसा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट
यह नया डिजाइन इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि यूजर्स एंड्रॉयड पर भी व्हाट्सऐप का अपडेटेड अनुभव चाहते हैं। कंपनी पहले इस फीचर को कुछ खास बीटा यूजर्स के साथ परखेगी। इसलिए अभी बाकी लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, एंड्रॉयड पर शायद iOS जैसा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
सोशल मीडिया कंपनी हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग डिजाइन दृष्टिकोण अपना रहा है क्योंकि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी-अपनी डिजाइन गाइडलाइंस हैं।