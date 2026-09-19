व्हाट्सऐप को एंड्रॉयड पर जल्द मिलेंगे नए थीम और वॉलपेपर
टेक्नोलॉजी
व्हाट्सऐप एक नया और बेहतरीन फीचर टेस्ट कर रहा है, जिससे आप अपनी चैट्स को अलग-अलग थीम्स के साथ खास बना सकते हैं।
एंड्रॉयड बीटा के 2.26.37.6 वर्जन पर मौजूद कुछ टेस्टर्स अब 4 चैट थीम स्टाइल- डूडल, मिनिमल, लाइव और नेचर में से चुन सकते हैं।
इसके अलावा, वे अपने वॉलपेपर को भी मजेदार बना सकते हैं, जिससे चैट्स और भी ज्यादा व्यक्तिगत लगेंगी।
वॉलपेपर में मिलेंगे वाइब्रेंट ग्रेडिएंट ऑप्शन
नए थीम पिकर में आपको ठंडी बाहरी जगहों, सादे लुक, मजेदार डूडल और एनिमेटेड लाइव थीम्स जैसे डिजाइन देखने को मिलेंगे।
हो सकता है कि वॉलपेपर चैट थीम्स से अलग हों, जिससे यूजर्स को पूरी थीम लगाए बिना भी बैकग्राउंड बदलने की सुविधा मिल जाएगी।
इसके अलावा, आप AI से बने वॉलपेपर बना सकते हैं या अपनी गैलरी से तस्वीरें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें आपको नए वाइब्रेंट और ग्रेडिएंट ऑप्शन मिलेंगे। इससे आपकी चैट्स वाकई सबसे अलग दिखेंगी।