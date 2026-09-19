व्हाट्सऐप को एंड्रॉयड पर जल्द मिलेंगे नए थीम और वॉलपेपर

नए थीम पिकर में आपको ठंडी बाहरी जगहों, सादे लुक, मजेदार डूडल और एनिमेटेड लाइव थीम्स जैसे डिजाइन देखने को मिलेंगे।

हो सकता है कि वॉलपेपर चैट थीम्स से अलग हों, जिससे यूजर्स को पूरी थीम लगाए बिना भी बैकग्राउंड बदलने की सुविधा मिल जाएगी।

इसके अलावा, आप AI से बने वॉलपेपर बना सकते हैं या अपनी गैलरी से तस्वीरें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें आपको नए वाइब्रेंट और ग्रेडिएंट ऑप्शन मिलेंगे। इससे आपकी चैट्स वाकई सबसे अलग दिखेंगी।