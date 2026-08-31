नासा का नया नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप मिशन के दौरान क्या खोजेगा?

रोमन का वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट आसमान के बहुत बड़े हिस्से को एक साथ देखने में सक्षम होगा।

नासा के अनुसार, यह हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में बहुत तेज गति से ब्रह्मांड का सर्वे करने के लिए तैयार किया गया है। मिशन के दौरान यह अरबों आकाशगंगाओं का अध्ययन कर सकता है।

इससे वैज्ञानिकों को आकाशगंगाओं के बनने और उनके समय के साथ बदलने की जानकारी मिलेगी। रोमन बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड का नया नक्शा तैयार करने में मदद करेगा।