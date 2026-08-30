नासा का रोमन टेलीस्कोप हुआ लॉन्च

नासा का रोमन टेलीस्कोप हुआ लॉन्च, अब खोलेगा ब्रह्मांड के कई राज

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:34 pm Aug 30, 202607:34 pm

क्या है खबर?

नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप सफलतापूर्वक अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गया है। इसे स्पेस-X के फाल्कन हेवी रॉकेट से फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। भारतीय समय के अनुसार उड़ान शाम करीब 04:57 बजे शुरू हुई। अब टेलीस्कोप गहरे अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है। इसका मिशन वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड को नए तरीके से समझने में मदद करना है। रोमन डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और दूर के ग्रहों का अध्ययन करेगा।