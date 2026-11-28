स्पेस-X की लाखों उपग्रह लॉन्च की योजना है

स्पेस-X के 10 लाख उपग्रह लॉन्च से पृथ्वी के पर्यावरण का क्या होगा?

क्या है खबर?

अमेरिकी संघीय संचार आयोग (FCC) ने एलन मस्क की स्पेस-X को अंतरिक्ष में डाटा सेंटर्स को सहायता प्रदान करने के लिए 10 लाख उपग्रह तैनात करने के स्टारमाइंड प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी। यह बेड़ा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे वर्तमान में सक्रिय उपग्रहों की कुल संख्या से अधिक बड़ा होगा। इससे अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जिससे वैज्ञानिकों के बीच अंतरिक्ष कचरे, वायुमंडलीय प्रदूषण और रात्रि आकाश के रूपांतरण को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।