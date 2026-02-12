माइक्रोवेव की सफाई करते समय किन बातों का रखें विशेष ध्यान?

माइक्रोवेव ओवन आज हर घर की एक जरूरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बन चुका है। यह सिर्फ खाना गर्म करने का साधन नहीं, बल्कि किसी स्मार्टफोन के समान सेंसर और सर्किट से चलने वाला संवेदनशील उपकरण है। ऐसे में इसकी सफाई करते समय सिर्फ चमक पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है। गलत तरीके से सफाई करने पर मशीन की अंदरूनी वायरिंग, कंट्रोल पैनल और सेंसर को नुकसान पहुंच सकता है।

#1 सफाई से पहले पावर सप्लाई बंद करें माइक्रोवेव साफ करने से पहले उसे पूरी तरह बंद करें और प्लग निकाल दें। कई लोग सिर्फ स्विच ऑफ कर देते हैं, जो पर्याप्त नहीं है। मशीन के अंदर बिजली का हल्का करंट बना रह सकता है। सफाई के दौरान गीले कपड़े या पानी के संपर्क से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हमेशा सबसे पहले पावर डिस्कनेक्ट करना इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा का पहला नियम माना जाता है।

#2 कंट्रोल पैनल और वेंट को रखें सुरक्षित माइक्रोवेव का कंट्रोल पैनल, डिस्प्ले और टच बटन बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इसलिए सफाई के दौरान इन पर सीधे पानी या क्लीनर स्प्रे नहीं करना चाहिए। इससे सर्किट खराब हो सकता है। वेंट और एयर आउटलेट में पानी जाने से अंदर की इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। सफाई के लिए हल्का नम कपड़ा इस्तेमाल करें और ज्यादा दबाव या रगड़ से बचें, ताकि मशीन लंबे समय तक सुरक्षित रहे।

