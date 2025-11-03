स्मार्ट गीजर खरीदते समय किन-किन बातों का रखें विशेष ध्यान?

सर्दी आ रही है और अब देश के ज्यादातर हिस्सों में घरों में गीजर की जरूरत बढ़ने लगी है। आजकल स्मार्ट गीजर लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें स्मार्टफोन ऐप से चलाया जा सकता है और तापमान को अपनी जरूरत के हिसाब से नियंत्रित किया जा सकता है। ये गीजर न सिर्फ पानी जल्दी गर्म करते हैं, बल्कि ऊर्जा की बचत भी करते हैं, जिससे ये रोजमर्रा की जिंदगी में आराम और सुविधा दोनों लाते हैं।

#1 स्मार्ट गीजर खरीदते समय बजट और क्षमता देखें स्मार्ट गीजर खरीदने से पहले अपने बजट और जरूरत के अनुसार मॉडल चुनना जरूरी है। बाजार में 6 लीटर से लेकर 25 लीटर तक की क्षमता वाले गीजर मिलते हैं। छोटे परिवारों के लिए 10 लीटर तक और बड़े परिवारों के लिए 25 लीटर या उससे ज्यादा क्षमता वाला गीजर सही रहता है। ध्यान रखें कि टैंक टिकाऊ हो, ऊर्जा बचाने वाला हो और किसी भरोसेमंद ब्रांड से हो ताकि लंबे समय तक टिक सके।

#2 ऊर्जा दक्षता और सुरक्षा सुविधाओं पर दें ध्यान गीजर खरीदते समय ऊर्जा दक्षता और सुरक्षा फीचर सबसे ज्यादा अहम होते हैं। बेहतर होगा कि आप हमेशा 4 स्टार या उससे ज्यादा BEE रेटिंग वाला गीजर लें, जिससे बिजली की खपत कम हो। कुछ मॉडल में स्टैंडबाय कटऑफ फीचर होता है जो ऊर्जा बचाता है। इसके साथ ही, थर्मल कट-आउट, प्रेशर रिलीज वाल्व और चाइल्ड लॉक जैसी सुरक्षा सुविधाओं वाला मॉडल जरूर चुनें, ताकि इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित रहे।