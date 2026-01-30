व्हाट्सऐप इमेज स्कैम क्या है और इससे कैसे रहें सुरक्षित?

देश में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और जालसाज इन्हें अंजाम देने के लिए लगातार नए-नए तरीके खोज रहे हैं। व्हाट्सऐप इमेज स्कैम भी इसी तरह का एक तरीका है। इसमें एक सामान्य सी दिखने वाली फोटो के जरिए मोबाइल में मालवेयर पहुंचाया जाता है। देश के कई हिस्सों से ऐसे मामले सामने हैं, जहां व्हाट्सऐप पर यूजर द्वारा एक फोटो डाउनलोड करने के बाद उसके अकाउंट से पैसे कट गए।

इमेज स्कैम व्हाट्सऐप इमेज स्कैम क्या है? यह व्हाट्सऐप इमेज स्कैम देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन असल में यह काफी खतरनाक होता है। जालसाज स्टेग्नोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल करके फोटो फाइल के अंदर खतरनाक मालवेयर छिपा देते हैं। जैसे ही यूजर उस इमेज को डाउनलोड या ओपन करता है, मालवेयर अपने आप मोबाइल में एक्टिव हो जाता है। इसके बाद यह बिना जानकारी के फोन से जरूरी डाटा चुराने लगता है और यूजर को इसका अंदाजा भी नहीं लग पाता है।

ठगी जालसाज कैसे करते हैं ठगी? मालवेयर एक बार फोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद जालसाज कई तरह की ठगी कर सकते हैं। यह मालवेयर बैंक लॉगिन डिटेल्स, UPI जानकारी और OTP चुरा सकता है। कुछ मामलों में ठगों को फोन का रिमोट एक्सेस भी मिल जाता है, जिससे वे खुद ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। कई बार ठग कॉल करके पीड़ित को फोटो खोलने के लिए उकसाते हैं, ताकि स्कैम सफल हो सके और पैसा सीधे अकाउंट से निकल जाए।

