आईफोन डुओ की स्क्रीन में दरार की शिकायतें

आईफोन डुओ की स्क्रीन में दरार की शिकायतें, ऐपल ने दी प्रतिक्रिया

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:36 am Oct 27, 202609:36 am

क्या है खबर?

आईफोन डुओ की स्क्रीन से जुड़ी समस्या को लेकर यूजर्स की शिकायतों पर ऐपल ने प्रतिक्रिया दी है। 9टू5 मैक की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ यूजर्स ने फोन की अंदरूनी स्क्रीन पर दरार आने की शिकायत की है। ये शिकायतें वीकेंड पर रेडिट और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामने आईं। यूजर्स का कहना है कि स्क्रीन के बीच में हिंज वाली जगह पर दरार दिखाई दी है। ऐपल ने भी कुछ फोन में ऐसी समस्या की पुष्टि की है।