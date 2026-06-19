टेम्पल ने 'एंट्रॉपी' नाम का एक नया बायोमार्कर विकसित किया है

एंट्रॉपी नाम का नया बायोमार्कर क्या है? दीपिंदर गोयल की टेम्पल टीम ने की नई खोज

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:58 pm Jun 19, 202612:58 pm

क्या है खबर?

दीपिंदर गोयल की हेल्थ-टेक प्लेटफॉर्म टेम्पल ने 'एंट्रॉपी' नाम का एक नया बायोमार्कर विकसित किया है। यह रियल टाइम में यह माप सकता है कि शरीर किसी भी समय कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है। टेम्पल के अनुसार, इस स्कोर को केवल सिर के टेम्पल वाले हिस्से से मापा जा सकता है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए अर्ली एक्सेस आवेदन शुरू कर दिए हैं। हालांकि, इसकी तकनीक और वैज्ञानिक परीक्षण की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।