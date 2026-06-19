एंट्रॉपी नाम का नया बायोमार्कर क्या है? दीपिंदर गोयल की टेम्पल टीम ने की नई खोज
क्या है खबर?
दीपिंदर गोयल की हेल्थ-टेक प्लेटफॉर्म टेम्पल ने 'एंट्रॉपी' नाम का एक नया बायोमार्कर विकसित किया है। यह रियल टाइम में यह माप सकता है कि शरीर किसी भी समय कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है। टेम्पल के अनुसार, इस स्कोर को केवल सिर के टेम्पल वाले हिस्से से मापा जा सकता है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए अर्ली एक्सेस आवेदन शुरू कर दिए हैं। हालांकि, इसकी तकनीक और वैज्ञानिक परीक्षण की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
काम
एंट्रॉपी स्कोर कैसे करता है काम?
टेम्पल के मुताबिक, एंट्रॉपी एक लाइव स्कोर है, जो हर सेकंड अपडेट होता रहता है। इसका स्कोर 1 से 250 के बीच होता है। कम स्कोर शरीर के आराम और शांत स्थिति में होने का संकेत देता है, जबकि ज्यादा स्कोर अधिक शारीरिक मेहनत और ऊर्जा खर्च को दर्शाता है। कंपनी का कहना है कि गहरे ध्यान की अवस्था में यह स्कोर सबसे कम और एलीट खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा देखा गया है।
स्कोर
कई गतिविधियों के साथ बदलता है स्कोर
कंपनी का दावा है कि एंट्रॉपी स्कोर शरीर की मेटाबोलिक स्थिति की लगातार जानकारी देता है। यह नींद, तनाव, व्यायाम, भोजन, कैफीन के सेवन, ठंड के संपर्क, मेडिटेशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी कई गतिविधियों के साथ बदल सकता है। टेम्पल का कहना है कि इससे यूजर अपने शरीर में ऊर्जा खर्च और मेटाबोलिक बदलावों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और समय के साथ अपने स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं।
दावा
हार्ट रेट से बेहतर होने का दावा
टेम्पल का कहना है कि एंट्रॉपी मेटाबोलिक गतिविधि को केवल हार्ट रेट की तुलना में ज्यादा सटीक तरीके से माप सकती है। कंपनी के अनुसार, 100 से ज्यादा कार्डियो सत्रों में एंट्रॉपी का कोरिलेशन स्कोर 0.93 रहा, जबकि हार्ट रेट का स्कोर 0.55 दर्ज किया गया। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि यह स्कोर किस तकनीक से तैयार होता है और इसके समर्थन में विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।