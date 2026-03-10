पृथ्वी की ओर बढ़ रहा नासा का सैटेलाइट, पृथ्वी से टकराएगा इसका टुकड़ा

अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक पुराना रिसर्च सैटेलाइट अब पृथ्वी की ओर लौट रहा है। वैन एलन प्रोब A नाम का यह स्पेसक्राफ्ट करीब 14 साल अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती के वातावरण में प्रवेश करने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सैटेलाइट का अधिकांश हिस्सा वायुमंडल में घुसते ही जल जाएगा। हालांकि, इसके कुछ छोटे टुकड़े बच सकते हैं, जो बाद में धरती की सतह पर गिर सकते हैं।

सैटेलाइट वैन एलन प्रोब A क्या है? वैन एलन प्रोब A को नासा ने अगस्त, 2012 में वैन एलन प्रोब B के साथ लॉन्च किया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के आसपास मौजूद रेडिएशन बेल्ट का अध्ययन करना था। इन बेल्ट में हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में फंसे रहते हैं। इनकी स्टडी से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष मौसम और उसके सैटेलाइट, अंतरिक्ष यात्रियों और तकनीक पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में मदद मिलती है।

वजह सोलर एक्टिविटी की वजह से नीचे आ रहा सैटेलाइट वैज्ञानिकों का मानना है कि हाल के समय में बढ़ी सोलर एक्टिविटी के कारण यह सैटेलाइट जल्दी नीचे आने लगा। सोलर एक्टिविटी से पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल गर्म होकर फैल जाता है। इससे कक्षा में मौजूद सैटेलाइट पर ज्यादा घर्षण पड़ता है और वे धीरे-धीरे नीचे आने लगते हैं। इसी वजह से वैन एलन प्रोब A की ऊंचाई कम होती गई और अब यह पृथ्वी की ओर वापस लौट रहा है।

