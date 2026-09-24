क्या है नासा का PRIMA मिशन? 2033 में लॉन्च करने की है तैयारी

PRIMA का काम सिर्फ ग्रहों तक सीमित नहीं रहेगा। यह टेलीस्कोप गैलेक्सी और उनके बीच मौजूद ब्लैक होल के बारे में भी जानकारी जुटाएगा।

वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश करेंगे कि अरबों साल में गैलेक्सी और ब्लैक होल किस तरह बड़े हुए। इसके साथ ही अंतरिक्ष में मौजूद धूल और भारी तत्वों के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा।

इस जानकारी से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि यूनिवर्स आज जैसा है, वह कैसे बना।