क्या है HTV-X1 अंतरिक्ष यान, जिसे नासा 6 मार्च को ISS से करेगी अलग?

नासा और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) 6 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) से बिना क्रू वाले HTV-X1 कार्गो अंतरिक्ष यान को अलग करने जा रहे हैं। यह स्पेसक्राफ्ट अक्टूबर, 2025 से स्टेशन से जुड़ा हुआ था। अब अपना मुख्य काम पूरा करने के बाद इसे कक्षा में स्वतंत्र रूप से भेजा जाएगा। यह मिशन अंतरराष्ट्रीय सहयोग का हिस्सा है, जिसमें दोनों एजेंसियां मिलकर अंतरिक्ष आपूर्ति और अनुसंधान को आगे बढ़ा रही हैं।

अंतरिक्ष यान क्या है HTV-X1 और इसका काम? HTV-X1 जापान का आधुनिक कार्गो अंतरिक्ष यान है, जिसे ISS तक जरूरी और महत्वपूर्ण सामान पहुंचाने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसने करीब 12,000 पाउंड वैज्ञानिक उपकरण, एक्सपेरिमेंट से जुड़ा सामान और जरूरी हार्डवेयर स्टेशन तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरी सप्लाई मिली और कई अहम वैज्ञानिक प्रयोगों को सीधे तौर पर मदद मिली। इसका मुख्य उद्देश्य स्टेशन पर चल रहे शोध कार्यों को लगातार और भरोसेमंद सपोर्ट देना था।

वजह अब क्यों किया जा रहा है अलग? अंतरिक्ष यान ने अपना सप्लाई मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, इसलिए अब इसे तय योजना के तहत स्टेशन से अलग किया जाएगा। अलग होने के बाद यह लगभग तीन महीने तक पृथ्वी की निचली कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। इस दौरान जापान की अंतरिक्ष एजेंसी कुछ अतिरिक्त तकनीकी और वैज्ञानिक परीक्षण करेगी। बाद में इसे पृथ्वी के वातावरण में नियंत्रित तरीके से प्रवेश कराया जाएगा, जहां यह सुरक्षित रूप से जलकर नष्ट हो जाएगा।

ऑपरेशन कैसे होगा यह पूरा ऑपरेशन? डिपार्चर के समय कनाडार्म-2 रोबोटिक आर्म की मदद से इसे हार्मनी मॉड्यूल के अर्थ-फेसिंग पोर्ट से सावधानीपूर्वक अलग किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्री और ग्राउंड कंट्रोल टीम पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी करेंगे, ताकि सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित और सुचारु तरीके से हो सके। यह पूरी घटना पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष की कक्षा में होगी। नासा और जापान इस मिशन को अंतरराष्ट्रीय सहयोग का बड़ा और सफल उदाहरण मानते हैं।

