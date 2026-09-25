अंतरिक्ष में AI का परीक्षण करेगी गूगल

क्या है गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर? अंतरिक्ष में AI चिप्स का होगा पहला टेस्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:02 am Sep 25, 202609:02 am

क्या है खबर?

गूगल अपने प्रोजेक्ट सनकैचर के तहत अंतरिक्ष में AI कंप्यूटिंग का परीक्षण शुरू करने जा रही है। इसके लिए एक सैटेलाइट स्पेस-X राइडशेयर मिशन से लो-अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इसमें गूगल की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPU) चिप्स लगाई जाएंगी। कंपनी पता लगाना चाहती है कि ये चिप्स अंतरिक्ष के रेडिएशन, गर्मी, ठंड और तेज कंपन जैसे हालात में कैसे काम करती हैं। इसे अंतरिक्ष आधारित AI सिस्टम की जांच माना जा रहा है।